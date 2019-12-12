Женская сборная России по гандболу встретится со сборной Нидерландов в рамках полуфинала чемпионата мира в Токио. Главный тренер сборной Амброс Мартин поделился впечатлением о предстоящем матче, выразив дань уважения сопернику россиянок.

«Сборная Нидерландов до начала чемпионата считалась одним из фаворитов, она остаётся им и сейчас. В любом случае это будет тяжёлый матч, у них есть быстрые игроки, но мы готовы, тренируемся и выкладываемся на максимум. Думаю, нас ждёт интересная и захватывающая игра», — цитирует Мартина ТАСС.

На сегодняшний день сборная России — единственная команда на чемпионате мира, которая не проиграла ни одного матча. Накануне россиянки одержали вверх над сборной Испании и гарантировали себе попадание в полуфинал турнира. Игра России против Голландии состоится 13 декабря, в 14:30 по московскому времени.

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, финал турнира состоится 15 декабря. Победитель получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.