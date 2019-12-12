Один из худших сезонов в еврокубках демонстрируют российские клубы в этом году. Весной в Лиге чемпионов не сыграет никто, шансы на Лигу Европы остались только у «Краснодара», которому предстоит сложнейший гостевой матч против мотивированного «Хетафе».

В сумме российские команды, игравшие в группах Лиги чемпионов и Лиге Европы, набрали 21 очко. Португальцы, с которыми мы так боремся за шестую строчку в рейтинге УЕФА, заработали 39 баллов на пятерых. При этом все команды с Пиренейского полуострова сумели квалифицироваться в групповой этап, а мы потеряли «Спартак» и тульский «Арсенал». Которые, впрочем, вряд ли чем-то помогли бы.

В начале сезона сложно было представить, что все будет именно так. «Зенит» имел вполне проходимую группу, в которой достойно начал, набрав четыре очка в двух играх. «Локомотив» достойно боролся с соперниками явно выше классом, и шансы пройти в Лигу Европы у железнодорожников были, но безвольное поражение дома от «Байера» эти шансы похоронило. «Краснодар» и ЦСКА опозорились на старте, пропустив по пять, затем проиграли испанским командам, после чего южане сумели переломить ситуацию, а армейцы махнули рукой и решили сосредоточиться на чемпионате. При этом именно у команды Виктора Гончаренко группа выглядела самой проходимой: «Лудогорец», «Ференцварош» и «Эспаньол» — середнячки, которые обязана обыгрывать любая серьезная команда.

Как это обычно бывает, в итоге получается совсем не так, как мы ожидаем. Наши команды полностью провалились, но конкретной причины искать смысла нет. Тренер «Локомотива» Юрий Семин обвиняет переход на «осень-весну», который был совершен лет десять назад. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сетует на отсутствие конкуренции у сине-бело-голубых во внутреннем чемпионате. В ЦСКА Гончаренко наверняка все еще ждет, когда закончится черная полоса. Естественно, состав армейцев не самый боеспособный, много игроков в лазарете, но и это не оправдание для поражения «Ференцварошу». Причин много, и все они проговаривались много раз.

Наши клубы просто не готовы конкурировать на таком уровне, и непонятно, что РПЛ делает аж на седьмом месте в рейтинге УЕФА. Наше место максимум на девятой строчке, где-то между Голландией и Бельгией. Главным оправданием всех футбольных пропагандистов сейчас будет историческая ситуация, которая впервые произошла в Лиге чемпионов: впервые в плей-офф вышли только команды из топ-5 европейских лиг. То есть не только «Зенит» и «Локо» опростоволосились, но, например, «Аякс» и «Шахтер». Так же сейчас оправдывают Россию в ситуации с WADA: не одни мы употребляем допинг, так почему же только Россию отстраняют от Олимпиады и других соревнований? Потому что у нас это вошло в привычку. Как вошло в привычку занимать 3-4 места в группах ЛЧ и ЛЕ.