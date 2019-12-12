Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) во исполнение решений РУСАДА дисквалифицировало Александра Колесника и Анну Зубко за применение запрещённых препаратов на 4 года. Сроком начала дисквалификации считается 18 апреля 2019 года.

Анна Зубко — чемпионка России по тяжёлой атлетике 2019 года, в 2018 завоевала серебряную медаль первенства России. Александр Колесников в 2018 году стал серебряным призёром на чемпионате России.

Накануне федерация лёгкой атлетики России (ВФЛА) также отстранила Игоря Образцова и Наталью Садилову за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация Образцова составит один год, срок отстранения Садиловой продлится четыре года.