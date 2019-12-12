Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что глава российского правительства Дмитрий Медведев не обладает достаточной информацией, чтобы называть санкции ВАДА «бесконечным антироссийским сериалом».

«Дмитрий Анатольевич выступил на основании той информации, которую ему дал министр, окружающие лица, может, вице-премьеры. Но они просто подставили премьер-министра Медведева. Так же, как подставили Лаврова и Захарову», — заявил Ганус интервью программе «Нелёгкая атлетика».

По мнению главы Российского антидопингового агентства, санкции ВАДА не только откинули наш спорт на десятилетия, но и ударили по репутации верховной власти.

Напомним, 9 декабря ВАДА заявила о невозможности российских спортсменов выступать на Олимпиадах и чемпионах мира под своим флагом и гимном. Более того, под запретом может оказаться даже словосочетание «олимпийский атлет из России». Комитет спортсменов ВАДА настаивает на отстранении от соревнований даже чистых атлетов. Причиной такого решения стала подмена проб в московской лаборатории и использование допинга. У России есть три недели, чтобы обжаловать решение в CAS.