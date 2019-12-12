Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил наличие травмы Ведрана Чорлуки, которую защитник железнодорожников получил во время матча против «Атлетико». На пресс-конференции Сёмин сказал, что у хорвата проблемы с голеностопом.

«Что-то с голеностопом», — цитируют Сёмина «РИА Новости».

Накануне в матче шестого тура Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» переиграл на своём поле «Локомотив» со счётом 2:0. На 69 минуте встречи Ведран Чорлука получил травму после удара нападающего испанской команды Анхеля Корреа и покинул поле на носилках в окружении медицинского персонала.

По итогам групповой стадии «Локомотив» занимает последнею строчку группы D и заканчивает своё выступление в еврокубках в этом сезоне. Первое место в группе занял туринский «Ювентус», «Атлетико» завершил групповой этап на втором месте, «Байер», заняв третье место, продолжит своё выступление в Лиге Европы.