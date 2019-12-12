Президент федерации парашютного России Андрей Барабаш в своём видеообращении заявил, что, несмотря на санкции ВАДА, чемпионат мира 2020 года по парашютному спорту пройдёт в России.

Барбаш заявил, что накануне Международной авиационной федерацией (FAI) и международной парашютной комиссией было принято решение не менять место проведения соревнований, которые до принятия санкций планировали провести в России, не забыв напомнить, о каких мероприятиях идёт речь:

«Это следующие мероприятия FAI – юбилейное, 70-е заседание международной парашютной комиссии, и наконец-то мундиаль. Одно можно сказать с полной уверенностью: в следующем году Россия, Кузбасс станет столицей парашютного спорта мира», – заявил Барабаш.

Заседание международной комиссии пройдёт в Москве в январе 2020 года, а чемпионат мира по парашютному спорту состоится в августе 2020 года на аэродроме Танай в Кемеровской области.

Напомним, 9 декабря ВАДА выдвинула санкции в отношении России, запретив ей проводить на своей территории крупные международные турниры и подавать заявки на их проведения.