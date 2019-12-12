Суперспринты состоятся в четверг на Кубке IBU. Женская квалификация начнется в 12:30 мск, финал — в 17:00 мск.

Первой из россиянок пол 14-м стартовым номером стартует Ирина Казакевич. 37-й на старт выйдет Анастасия Поршнева, 46-й — Наталья Гербулова. Екатерина Глазырина отправится на дистанцию под 59-м стартовым номером, Полина Шевнина — под 66-м. Последней на трассу в итальянском Риднау выйдет Ирина Старых. Ее номер — 93.

Старт квалификаций мужского спринта назначен на 14:30 мск. Финалы пройдут в 17:30 мск. Под 25-м номером выйдет на дистанцию первым из российских биатлонистов Кирилл Стрельцов. 38 стартовый номер достался Ильназу Мухамедзянову, 59-й — Василию Томшину, 66-й — Кариму Халили. Также стоит следить за Александром Поварницыным, на майке которого будет 85-й номер, и Евгением Сидоровым под 119-м номером.

Суперспринты представляют собой квалификации (3 круга, 2 стрельбы), по итогам которых 30 финалистов бегут масс-старт. Мужчины бегут в финале по 6 км (5 кругов, 4 стрельбы), женщины — 4 км (также 5 кругов и 4 стрельбы).

На первом этапе Кубка IBU Екатерина Глазырина завоевала две бронзы, Ирина Старых — серебро и золото.