Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет принять участия в турнире в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщил директор соревнований Луис Карвальо. По его словам, организаторам не удалось договориться об участии спортсменки. Он отметил, что Шарапова связана с IMG, а его организация тоже является проектом IMG, поэтому всегда на связи с ними.

«В данной ситуации мы не достигли договоренности. Возможно, Шарапова хотела чего-то нового, но и мы, в свою очередь, стали обращаться к другим игрокам», — сказал Карвальо, слова которого приводит Tennis World USA.

Напомним, турнир в Шеньчжэне состоится с 4 по 11 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Шарапова не выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Спортсменка объявила о своем участии в матчах World Team Tennis, где она будет представлять команду Orange County Breakers.