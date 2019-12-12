Боец смешанных единоборств Денис Вильданов во время очередного поединка получил тяжелейшую травму, в схватке ему оторвали бицепс. На своей странице в instagram Вильданов опубликовал видео о том, как сотрудники больницы оказывают бойцу помощь.

Под видео Вильданов оставил свой комментарий по поводу своего состояния, заявив, что на этом не планирует завершать карьеру бойца.

«На очередной битве за хайп нежданчик: отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости). Дер..о случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться — и снова в бой», — пишет Вильданов.

Свой первый поединок в качестве бойца ММА 212 килограммовый Денис Видальнов провёл осенью 2019 года в щоу «Битва за хайп», в котором за 20 секунд победил Арнольда Величко.

До начала своей профессиональной карьеры в ММА Вильданов выступал в паурлифтинге и играл в американский футбол.