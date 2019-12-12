Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Скобрев поделился мнением о решении WADA отстранить Россию от международных соревнований.

По словам Скобрева, он уверен, что любовь российских поклонников не будет слабее, однако считает, что спортсмены видят, как на них оглядываются их иностранные коллеги.

«Ты не как все, с символикой, а как нейтральный спортсмен. Нейтральный от чего? Нейтральный почему? Нейтральный зачем? Конечно, такие вопросы будут у ребят возникать», — заявил Скобрев, слова которого приводит «RT на русском».

Экс-конькобежец добавил, что WADA вместо помощи прививает ненависть к этой организации и в целом к России. Он считает, что идет борьба по отношению к России и с политического курса, и для этого используют и спорт.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.