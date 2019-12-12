Американский боец UFC Юрайя Фэйбер поделился ожиданиями от поединка против россиянина Петра Яна в рамках турнира UFC 245.

По словам Фэйбера, он смотрел видео боев российского бойца. По мнению американца, Ян больше известен как ударник, но он разносторонний боец, расчетливый в ударной технике, но иногда показывающий безрассудные и опасные удары. При этом отметил Фэйбер, его будущий соперник не боится оказаться в партере, и предстоящий поединок станет соревнованием их навыков.

«Я собираются его превзойти, потому что вокруг этого парня слишком много хайпа. Не исключаю, что нас ждет дикий бой. Скорее всего, я его нокаутирую. Если нет, то нас ждет трехраундовая война», – сказал Фэйбер, слова которого приводит BJ Penn.

Напомним, бой Ян — Фэйбер состоится 14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.