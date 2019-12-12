Блогер Василий Уткин на своём YouTube-канале прокомментировал вылет «Зенита» и «Локомотива» из Лиги чемпионов.

Уткин сказал, что ещё до начала турнира предвидел подобный исход для российских клубов.

«Я говорил ещё в сентябре, когда была жеребьёвка, что оба российских клуба, скорее всего, будут четвёртыми, я настаивал на этом категорически», — говорит Уткин.

В своём видеоматериале Уткин отметил тот факт, что несмотря на развитие европейского футбола, отечественный футбол движется совсем в другом направлении, добавив, что считать рейтинги португальских и российских клубов нет никакого смысла.

«Европейский футбол — это гарантированно развивающийся процесс. Но каждый год мы убеждаемся, что это развитие всё дальше и дальше от нас. В августе мы считали очки между Россией и Португалией? Разве не видно, где находятся эти страны по декабрьскому матчу между «Зенитом» и «Бенфикой» или даже матчу в августе между «Краснодаром» и «Порту»? Португалия идёт выше, а Россия идёт вниз», — заявил Уткин.

Накануне два российских клуба «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге чемпионов, заняв последние места в группах. В матче шестого тура группового этапа ЛЧ «Зенит» крупно проиграл на выезде португальской «Бенфике» со счётом 3:0, а «Локо» в Испании уступил мадридскому «Атлетико» — 2:0.