Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского «Эспаньола».

Видео с танцем футболиста опубликовал официальный аккаунт армейцев в Instagram.

Напомним, в феврале 2019 года Алан Дзагоев порвал крестообразные связки во время товарищеского матча на сборах в Испании. 10 ноября полузащитник вернулся на поле в матче против «Сочи».

В данный момент московские армейцы идут на последнем месте в группе H с двумя очками, которые заработали благодаря ничейным матчам с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». После пяти встреч ЦСКА потерял даже теоретические шансы на выход из группы: армейцы проиграли три стартовые встречи турнира с общим счетом 1:8.

Матч против «Эспаньола» состоится в Барселоне и начнется в 23:00 по московскому времени.