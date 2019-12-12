Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о решении WADA отстранить Россию от международных соревнований.

По словам Драчева, весь биатлон поддерживает Россию, а Мартен Фуркад сказал, что не видит без нашей страны выступления на ЧМ. Глава СБР считает, что все против отстранения российских спортсменов. Он отметил, что в 2019 году сборная России по биатлону прошла более 250 тестов, это делали как спортсмены, так и врачи, и наша команда прошла больше любой другой сборной, в данный момент россияне полностью чисты.

Драчев также коснулся ситуации с Александром Логиновым. Он не понимает, что уже перенесшие наказание спортсмены должны быть подвергнуты им снова.

«Такое решение будет неприятно для нас. Мы будем бороться за Александра, он один из лидеров нашей команды», — сказал Драчёв, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.