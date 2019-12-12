Телеконференция комитета спортсменов ВАДА, на которой было принято решение не подавать апелляцию в CAS для ужесточения наказания в отношении России, состоялась в четверг.

Как передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр ВАДА, председатель спортивного комитета опроверг информацию о том, что организация собиралась подавать в Спортивный арбитражный суд какую-либо апелляцию.

«Во время разговора председатель комитета спортсменов подтвердил, что эти сообщения (о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта) были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции», — передаёт пресс-служба агенства.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА отстранил на четыре года спортсменов из России и представителей российских спортивных ассоциаций от крупных международных соревнований. Российская сторона имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), подав апелляцию в течении 21 суток.