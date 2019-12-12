Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего «Зенита» и национальной сборной — Артёма Дзюбы и болельщиков.

Черчесов сказал, что Дзюбе нужно какое-то время, чтобы полностью оценить сложившуюся ситуацию, и надеется, что игрок сможет подобрать правильные слова, поставив точку в этом конфликте. По словам тренера травли подобного характера могут повлиять на любого человека, но с Артёмом всё в порядке.

«Такие моменты могут повлиять на любого человека. Но так как мы рядом и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Надеюсь, что всё устаканится и встанет на правильные рельсы», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Тренер поделился мнением по поводу своего отношения к болельщикам, сказав, что в футболе не всегда происходят вещи, которые должны нравиться болельщикам, и глупо с их стороны сразу всё осуждать, учитывая тот факт, что большая половина не понимает, что говорит. Но с другой стороны Черчесов считает, что болельщик и должен быть таким эмоциональным, живым, иначе он перестанет быть болельщиком.

«А болельщик, если он не будет эмоциональный и живой, что тогда? Пришли как на концерт, камерно посидели… Так, что ли? Но, конечно, нужно соблюдать правила общественного порядка, это даже не обсуждается», — сказал Черчесов.

Напомним, во время матча отборочного этапа Евро-2020 «Россия»-«Сан-Марино» с трибун звучали оскорбительные выкрики в адрес Артёма Дзюбы со стороны болельщиков. Подобная ситуация произошла на матче «Зенит»-«Спартак», после чего несколько десятков фанатов красно-белых были задержаны.