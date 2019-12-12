Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возвращении в национальную команду голкипера Игоря Акинфеева.

По словам Черчесова, он виделся с Акинфеевым после ЧМ-2018 дважды, и после того, как вратарь заявил о желании завершить карьеру в сборной, больше эта тема не затрагивалась.

Тренер отметил, что у него и Акинфеева хорошие и доверительные отношения, он такой же футболист, как и все, и завершить карьеру в национальной команде — это его право.

«Убеждён, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет. Он взрослый человек. Формулировка «уговаривать» — она ему самому не понравится. Дайте ему время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Акинфеев может вернуться в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира. Голкипер выступал за команду с 2003 по 2018 год, в составе сборной он стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы 2008 года, а также дошел со сборной до четвертьфинала мирового первенства 2018 года в России.