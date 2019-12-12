Фанат петербургского «Зенита» Георгий Воеводин приговорен к трем годам условно по обвинению в применении насилия к сотруднику ОМОНа.

Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы, суд постановил, что Воеводин, будучи в нетрезвом состоянии, ударил сотрудника ОМОНа рукой в лицо, после чего тот упал на землю и ударился головой. Отмечается, что болельщик признал вину.

Напомним, инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

Ранее стало известно, что Петроградский районный суд приговорил фаната петербургского «Зенита» Артура Данилова к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу о применении насилия в отношении представителей власти.