Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке сына к бою с Тони Фергюсоном.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб в данный момент находится в Мекке, а с 13 января начнется его подготовка. Нурмагомедов-старший отметил, что его сын будет готовиться дома, в Дагестане, потому что там у него есть все условия для этого.

«Здесь ему комфортно», – добавил Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит «Рейтинг букмекеров».

Ранее Хабиб сообщал, что совершил паломничество в Мекку, опубликовав пост в своём официальном аккаунте в instagram.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт в 18 апреля 2020 года против американца Тони Фергюсона. Поединок между двумя бойцами планировался не один раз, но по разным причинам поединки не состоялись.