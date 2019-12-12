Глава Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчев заявил, что сборная России будет омолаживать состав команды к Олимпийским играм в Токио, для того, чтобы у ВАДА возникало меньше подозрений в отношении спортсменов.

Драчев отметил, что все понимают насколько ответственная предстоит работа для создания хорошей репутации сборной России, добавив, что специально стараются набирать молодых спортсменов, чтобы исключить лишние вопросы антидопингового агенства.

«Внутри команды мы проанализировали все решения WADA. Мы заранее набирали молодых спортсменов. Мы нацелились на омоложение состава команды, понимая, что многие спортсмены просто могут быть не допущены, чтобы у WADA не было вопросов», — приводят слова Драчева «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении России, запретив её спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том чиле на Олимпийских и Паралимпийских играх. А тем спортсменам, которые пройдут все антидопинговые проверки будет разрешено участие под нейтральным флагом.