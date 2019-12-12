В рамках чемпионата Санк-Петербурга по фигурному катанию состоялись короткие программы среди женщин.

Первое место заняла представительница ГБУ СШОР Анастасия Губанова, которая получила от судей 74.73 балла. Второй стала фигуристка из той же школы, Станислава Константинова, набравшая 73.50 баллов. Третье место заняла Анастасия Гулякова, представляющая ГБУ СШОР «Звездный лед» и набравшая 70.58 очков.

Напомним, летом 2019 года Анастасия Губанова раскритиковала олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Губанова заявила, что золотая медаль Пхенчахана-2018 должна была достаться Евгении Медведевой. «Думаю, Медведева больше заслужила золото», — сказала Губанова и пояснила, что Евгения уже выигрывала до этого, а Загитова проводила лишь первый сезон на взрослом уровне. По мнению Губановой, Загитова на тот момент была ещё ребёнком.

Кроме того, Губанова предположила, что Загитова использовала при подготовке запрещенные вещества. «Может, стала больше работать, а может, и химия», — сказала тогда юная фигуристка.