Призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту, действующий вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Марина Купцова изъявила желание покинуть занимаемую должность, сообщает пресс-центр федерации. Намерение покинуть занимаемый пост Купцова объявила сегодня на ежегодной отчётной Конференции ВФЛА.

«Вице-президент ВФЛА Марина Купцова заявила о желании сложить полномочия вице-президента ВФЛА и члена президиума ВФЛА», — сообщается на сайте федерации.

Как сообщает ТАСС, Купцова не видит целесообразность её нахождения на этой должности, но не исключает возможность выдвижения на пост президента федерации.

Марина Купцова — российская спортсменка по прыжкам в высоту. Является чемпионкой Всемирных юношеских игр (1998), является чемпионкой Европы 2002 года в помещении. На чемпионате мира в 2003 году завоевала серебряную медаль.