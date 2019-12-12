Японский форвард «РБ Зальцбург» Такуми Минамино может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает The Times. По информации источника, в переходе 24-летнего нападающего лично заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, который остался впечатлен выступлениями японца в Лиге чемпионов. Отмечается, что «Ливерпуль» хочет активировать опцию выкупа Минамино в размере 7,25 миллионов фунтов. Также известно, что трансфер Минамино, вероятно, состоится уже в январе.

Отметим, в 14 матчах чемпионата Австрии японский футболист отличился пятью забитыми мячами и таким же числом результативных передач. Кроме того, Минамино набрал пять очков (2+3) в шести встречах Лиги чемпионов. Его команда заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.