Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением об идее Валентины Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры.

По словам Драчева, до Олимпиады еще долго, три года. Он отметил, что уже было предложение от Валентины Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры, которое Драчев поддерживает. Глава СБР считает, что нужно задействовать объекты, которых очень много.

«А какая разница, с кем соревноваться? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то», — сказал Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.