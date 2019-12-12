Президент Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) Крэйг Риди прокомментировал санкции ВАДА в отношении России. Глава агенства считает, что данная ситуация отравила отношения между государствами и нанесла спортивному миру колоссальный урон. Риди заявил, что удовлетворён окончательным решением, и считает, что агенство справилось со своей задачей.

«Что касается России, то во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы. Но, с моей точки зрения, мы справились с этим ответственно и хорошо. Я удовлетворён сбалансированным решением», — приводит слова Риди Inside the Games.

По словам главы ВАДА, российским представителям теперь есть над чем подумать, чтобы подобные вещи впредь не случались. Он добавил, что при его правлении спорт в России стал чище.

«Российские официальные лица, прочитав решение, должны подумать, правильно ли было так поступить. Они наносят вред молодым людям в своей стране. Спорт в России стал чище с момента моего прихода на этот пост. Мы отстроили одно из самых крупных антидопинговых агентств в мире. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники», — сказал Риди.

9 декабря исполком ВАДА выдвинул санкции в отношении спортсменов сборной России и представителей российских спортивных организаций, запретив им принимать участие в международных турнирах на четыре года.