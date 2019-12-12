Российский тренер Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram смешное видео и пошутил на тему своего ухода из голландского «Витесса».

«Когда вернулся домой и уже десять дней без работы», — подписал Слуцкий видео, на котором человек кругами ходит по сугробам.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. Позже отставка была принята, российский тренер и его штаб покинули клуб.

Сообщалось, что Слуцкий является главным претендентом на пост главного тренера греческого АЕКа, но назначение сорвалось, а команду возглавил известный по работе в «Спартаке» Массимо Каррера.

Также СМИ писали, что россиянин может стать главным тренером французского «Монако».