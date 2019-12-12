Российская фигуристка Алина Загитова провела репетицию к шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Известно, что Загитова примет участие в шоу в конце декабря и в начале января.
Отметим, 14 декабря в московском ТРЦ «Vegas Кунцево» будут продемонстрированы фрагменты нового шоу Татьяны Навки с участием Алины Загитовой и Петра Чернышева. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Navka Show.
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Алина на репетиции к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ❤️⠀ ⠀ ⠀ Инстаграм:⠀ @alex_dony09⠀ ⠀ «Красавица, умница, спортсменка, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-Алина Загитова @azagitova 🏅😁👍»⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —————————⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ
Ранее сообщалось, что Загитова получила травму бедра, из-за которой олимпийская чемпионка не смогла принять участие в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Напомним, финал Гран-при состоялся в Турине, Загитова заняла последнее, шестое место. Спортсменка шла второй после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и проиграла всем соперницам. Несмотря на это, Загитова была приглашена для участия в показательных выступлениях, но из-за травмы не смогла выступить.
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