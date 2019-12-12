Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси пройдёт в намеченные сроки с 19 по 23 декабря. Данное решение было принято сегодня в австрийском Хохфильцене, где завтра стартует второй этап.

Ранее сообщалось, что третий этап Кубка мира во французском Анси может быть перенесён в связи с малым количеством снега и неблагоприятной для гонок погодой, но теперь ситуация благоприятствует проведению соревнований.

Напомним, завтра в Хохфильцене двумя спринтерскими гонками стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Женский спринт на 7.5 км начнётся в 13:30 по московскому времени, мужчины побегут 10 км в 16:20 по мск.