Президент WADA Крэйг Риди рассказал о финансовом положении антидопингового агенства.

«Нужно ли WADA больше денег? Конечно», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games. Британец отметил, что большая дыра в бюджете организации — это исследования. По словам Риди, когда у WADA было мало денег, агентсво тратил шесть миллионов долларов на исследования, а теперь, когда денег стало намного больше, WADA тратит два миллиона долларов. Риди добавил, что есть дополнительные два с половиной миллионоа долларов от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, и если WADA повторит это предложение, то получит уже пять миллионов.

Ранее глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер рассказал, что Россия должна будет возместить расходы организации в размере около двух миллионов долларов.