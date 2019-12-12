Игрок магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин рассказал о травме, из-за которой вынужден пропустить Кубок Первого канала.

По словам защитника «лисов», в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ его стала беспокоить обострившаяся травма нижней части тела. После обследования врачи запретили ему выходить на лёд, поставив крест на его участии в сборной на домашнем этапе Евротура. Информации о том, когда игрок сможет вернуться на площадку, пока нет.

«В одном из последних матчей «Магнитки» обострилась травма нижней части тела. Прибыл в Новогорск, прошел медицинский осмотр, и доктора, к сожалению, не дали разрешения сыграть на домашнем этапе Евротура. Детали станут известны по возвращению в Магнитогорск — после тщательного обследования», — приводит слова Антипина Russia-Hockey.

Антипин сказал, что обидно было получить травму перед вызовом в сборную, которого так долго ждал. Игрок отметил поддержку со стороны партнёров, а также главы штаба сборной — Романа Роттенберга.

«Вызову в сборную очень обрадовался, от серебра Праги-2015 и бронзы Москвы-2016 остались хорошие воспоминания. Тем обидней травма. Понятно, что огорчился, хотя в национальной команде меня поддержали», — сказал Антипин.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.