Сборная России по футболу на официальной странице в Instagram опубликовала социальный ролик, в котором призвала поклонников команды поддерживать национальную сборную, но не использовать обсценную лексику.

«Искренне болеть и ругаться — не одно и то же. Поддерживай наших парней на трибуне или у телевизора. Но не матерись», — гласит сообщение.

Напомним, во время матча между сборными России и Сан-Марино фанаты оскорбляли капитана россиян Артема Дзюбу, используя нецензурные выражения. Затем это продолжилось на матчах российской премьер-лиги «Урал» — «Спартак» и «Зенит» — «Спартак». Перед встречей в Петербурге многих фанатов красно-белых задерживала полиция, из-за чего фанаты всех клубов РПЛ провели акцию «Фанат — не преступник»: болельщики уходили с трибун на 30-й минуте матча.