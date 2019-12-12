Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях, которые он перед собой поставил.

По словам Шунина, у него нет мечты, но есть цели, одна из которых — попасть в клуб Льва Яшина, отыграть сто игр на ноль. Вратарь считает, что тогда в какой-то степени его карьера удастся.

Шунин отметил, что играть в клубе, в котором всю карьеру провел Яшин, — это ответственность, голкиперу хочется держать уровень.

Вратарь добавил, что он хочет играть за сборную, выиграть трофей. Кроме того, он ему хочется стать чемпионом и сыграть в Лиге чемпионов. Шунин, слова которого приводит официальный сайт «Динамо», подчеркнул, что все это он хочет сделать с бело-голубыми.

Напомним, в данный момент «Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками после 19 матчей.