Четыре российских спортсмена представят сегодня нашу страну в финальной суперспринтерской гонке в рамках второго этапа Кубка IBU по биатлону, которая стартует сегодня в итальянском Риднау.

Для того, чтобы стать участником сегодняшней гонки, биатлонистам требовалось войти в топ-30 квалификационного забега, и четыре наших спортсмена смогли попасть в первую тридцатку.

Лучшим среди россиян оказался Василий Томшин, занявший 12 место, следом за ним финишировал Кирилл Стрельцов. Ильназ Мухамедзянов закончил гонку на 16 месте, а Карим Халили пришёл двадцать восьмым. Но не всё спортсмены из России смогли удачно пробежать квалификацию: Александр Поварницын показал в гонке 63 результат, а Евгений Сидоров лишь 99. Лидером по итогам квалификаций стал швейцарский биатлонист Мартин Ягер.

Финальные забеги пройдут сегодня в Риднау (Италия): в 17:00 по мск стартует женская гонка, в 17:30 — мужская.