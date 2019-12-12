Российский фигурист, воспитанник группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов рассказал о том, каких успехов хотел бы добиться в фигурном катании.

В интервью агентству ТАСС Самсонов рассказал, что сначала он хотел просто завоевывать золотые медали на всех стартах, однако затем увидел, как Евгения Медведева и Алина Загитова готовились к Олимпийски играм.

«Понял, что они все это делали не зря, что это действительно очень круто — стать олимпийским чемпионом», — отметил фигурист, добавив, что такой опыт очень энергозатратный. По мнению Самсонова, Загитова с Медведевой справились на Олимпиаде очень хорошо, однако им было сложно. «Подготовка, настрой на Игры — это все трудно, тяжко было девочкам», — сказал Самсонов.

Напомним, Алина Загитова выиграла Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, Евгения Медведева завоевала серебро.