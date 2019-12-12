Российский боксер Александр Поветкин оценил поединок Михаила Кокляева и Александра Емельяненко по правилам бокса.

Слова Поветкина приводит портал Чемпионат.com. По мнению боксера, он не может ничего плохого сказать про этот бой. «Раз организовали, значит это кому-то интересно», — сказал Поветкин.

Как считает Поветкин, Михаил Кокляев — молодец, поскольку очень непросто было выйти и подраться на таком уровне. «Тем более с Александром Емельяненко. Миша не испугался, старался что-то делать», — отметил Поветкин.

Напомним, поединок бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева по правилам бокса прошел в Москве 29 ноября. Александр Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом же раунде.