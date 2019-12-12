Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, как команда отреагировала на решение исполкома WADA изолировать Россию от мирового спорта на четыре года.

По словам Норицына, которые приводит портал Чемпионат.com, новость стала очень неприятной, но не полностью неожиданной. «Вся команда очень расстроена», — отметил тренер, добавив, что были озвучены первые критерии возможного отстранения и пока они поверхностные.

«По фамилиям нам ещё не сообщили. Понятно, что все сильно переживают», — сказал Норицын, добавив, что под угрозой те спортсмены, которых не пустили на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Как заявил тренер, в команде стараются не затрагивать эту тему, чтобы не нагнетать, а думать больше о предстоящих гонках.

Напомним, согласно решению исполкома WADA, российские спортсмены в ближайшие четыре года смогут выступать только в нейтральном статусе.