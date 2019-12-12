Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение по поводу нынешней ситуации в турнирной таблице РПЛ.

По словам Смородской, никакой интриги за золотые медали в этом сезоне не будет — «Зенит» так и останется лидером, а «Краснодар» и «Локомотив» поборются за второе место.

«Чемпионство? «Зенит» практически всё решил. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро, а его главным конкурентом станет «Краснодар», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Главным неудачником нынешнего розыгрыша РПЛ Смородская назвала «Спартак», добавив, что вскоре команда может присоединится к своему дублю в ФНЛ.

«Главное разочарование осенней части РПЛ? Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, ещё чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2», — сказала Смородская.

На зимний перерыв единоличным лидером чемпионата ушёл «Зенит», на счету «бело-голубых» 45 очков. На десять баллов от «Зенита» отстал «Краснодар» (35 очков). Следом идут «Ростов» и ЦСКА, имея по 34 балла. Московский «Спартак» расположился на 10 месте, набрав за 19 туров лишь 22 очка.