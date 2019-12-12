Тренер сборной России по биатлону в стрелковом компоненте Леонид Гурьев объяснил, почему его подопечная Виктория Сливко не отправилась выступать на Кубке России после провального выступления на Кубке мира в Эстерсунде.

Слова Гурьева цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам специалиста, забрать свою винтовку Виктория Сливко сможет только тогда, когда вся команда вернется домой с декабрьских этапов Кубка мира. «Пока мы решили провести сбор в высокогорье, чтобы добрать форму», — отметил тренер.

По словам Гурьева, в критериях отбора в команду на январские этапы есть «вилка»: можно отбираться по сумме этапов на Кубке России, а можно исключительно по «Ижевской винтовке». «Спортсменки, которые сейчас выступают на Кубке IBU, в России все это время очков не набирали, и приедут сразу на «Ижевку». Так же поступит и Сливко», — сказал Гурьев.

Сейчас Виктория Сливко проводит индивидуальный сбор в австрийском Обертиллиахе.

Напомним, на первый этап Кубка мира в Эстерсунде Виктория Сливко прошла по личной квоте, однако выступила неудачно, не поднявшись выше 60 места.