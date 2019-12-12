Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о том, какие у него ожидания от выступления команды на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Слова Норицына цитирует портал Чемпионат.com. По мнению тренера, переезд из Эстерсунда в Хохфильцен прошел без приключений, на данный момент все девушки готовы к выступлению.

«Трасса уже медленная и тяжёлая. И если верить прогнозу, завтра будет примерно так же», — отметил Норицын, добавив, что по стартовой группе угадать результат нельзя, поскольку прогноз погоды постоянно сдвигается.

«Завтра будет лотерея», — добавил тренер. По словам Норицына, по результатам спринтерской гонки будет определяться состав на эстафету. У спортсменок может начаться акклиматизация, тренеры будут учитывать протекание этого процесса у каждой. Запасной на этап значится Наталья Гербулова, если что-то случится, то она сможет приехать в сборную из резерва.

Напомним, завтра, 13 декабря, в Хохфильцене на этапе Кубка мира состоятся две спринтерские гонки.