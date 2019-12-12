Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, какие отношения связывают ее с партнерам в танцах на льду Иваном Букиным.

Слова спортсменки цитирует портал РИА Новости. По словам фигуристки, люди видят что-то настоящее в том, что они с Букиным делают на льду. В жизни Александру и Ивана связывают очень близкие отношения.

«Я даже, мне кажется, не смогу никогда объяснить, что это за отношения. Это невозможно просто объяснить», — отметила фигуристка, добавив, что они катаются в паре уже 13 лет, практически с самого детства.

По мнению Степановой, им с Букиным очень сильно повезло, что понимание друг друга в паре находится на таком уровне.

Напомним, в рамках финала Гран-при в Турине на прошлой неделе Александра Степанова и Иван Букин завоевали лишь четвертое место.