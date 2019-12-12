Финский форвард подольского «Витязя» Миро Аалтонен стал игроком петербургского СКА. Об обмене игрока сообщает официальный сайт «армейцев» с Невы.

Согласно заявлению СКА, с «Витязем» был произведен обмен: петербуржцы получили права на Аалтонена, а клуб из «Подольска» — права на шведского нападающего Понтуса Оберга, этот форвард сейчас выступает в одном из клубов системы «Торонто».

С петербургским СКА Миро Аалтонен подписал контракт до конца сезона-2019/20.

Миро Аалтонен является воспитанником «Эспоо Блюз», затем он выступал за финский «Кярпят». В сезоне-2016/17 нападающий выступал за «Витязь», после чего на один сезон уехал в НХЛ. В Канаде финн играл за «Торонто Мейпл Лифс», уже в 2018 году игрок вернулся в «Витязь». В текущем сезоне Аалтонен набрал 24 очка за 34 матча, забросив 9 шайб и отдав 15 голевых передач.