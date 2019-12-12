Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем будущем сопернике Тони Фергюсоне.

В интервью телеканалу RT Нурмагомедов заявил, что Фергюсон — отличный боец, и что против него россиянин не имеет ничего личного.

«Честно говоря, как человек, он мне не нравится. Я не понимаю ход его мыслей, что происходит в его голове», — сказал Нурмагомедов, добавив, что ему это и не потребуется. Сейчас боец сосредоточен на предстоящем поединке против американца. «Когда клетка закроется, я сделаю свое дело, как и всегда», — заключил Хабиб.

Напомним, чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой.