Мужская сборная России по хоккею начала встречу с командой Швеции в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого Канала. Встреча проходит в Москве на «ЦСКА-Арене».

Отметим, в рамках Кубка Карьяла сборная России обыграла сборную Швеции по буллитам со счетом 5:4. Эта победа стала единственной для подопечных Алексея Кудашова на первом этапе Еврохоккейтура сезона-2019/20, Финляндии и Чехии россияне проиграли.

В 20:30 по московскому времени стартует параллельный матч на Кубке Первого канала между Чехией и Финляндией, он проходит в Плзени.

Матч против команды Чехии россияне также проведут в Москве на «ЦСКА-Арене», а уже игра с Финляндией пройдет в воскресенье, 15 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».