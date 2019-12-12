Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин прокомментировал ситуацию с винтовкой Антона Бабикова, которую спортсмен не смог вывезти из Европы.

Слова Редькина цитирует портал «Спорт День За Днем». По словам Редькина, на Кубок России Антон Бабиков приехал без винтовки, поскольку с разрешением на вывоз произошла ошибка. «Он же не мальчик. Видел, какое разрешение. Все современные люди в этом разбираются», — сказал Редькин, отметив, что документы были оформлены на всю команду.

По мнению главы тренерского совета, в этой ситуации виноваты и те, кто организовывал отправку оружия, и сам Бабиков. «Он, наверное, рассчитывал выехать вместе с оружием. Своя винтовка очень важна», — отметил Редькин, добавив, что новое оружие придется очень долго под себя подстраивать.

Напомним, Антон Бабиков был отправлен на Кубок России после выступления на этапе Кубка мира в Эстерсунде.