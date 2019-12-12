Аргентинский нападающий итальянской «Сампдории» Эмилиано Ригони может вернуться в стан петербургского «Зенита» уже этой зимой. Об этом сообщает портал «Спорт День За Днем» со ссылкой на источник внутри клуба.

По информации СМИ, в клубе не планируют выкупать контракт Ригони у «Зенита», поскольку форвард не смог себя проявить в достаточной мере и выходит только на замену. Помимо этого «Сампдория» может также разорвать арендное соглашение в межсезонье, в таком случае игрок вернется в расположение «Зенита» уже зимой.

Напомним, Эмилиано Ригони подписал годовое арендное соглашение с «Сампдорией» в летнее трансферное окно, в контракте нет пункта о том, что выкуп должен быть обязательным. Ранее игрок уже выступал в Серии А: «Аталанта» арендовала его на год, но вернула в «Зенит» спустя полгода.