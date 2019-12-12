Болельщики футбольного клуба «Мальмё» продолжают издеваться над статуей легенды клуба Златана Ибрагимовича — на этот раз статуе попытались отпилить ноги.

Фотографии следов на статуе появились в твиттер-аккаунте Radio Sweden. Как сообщает BBC, вандалы обвязали шею памятника веревкой с целью украсть памятник, когда он свалится. После этого было решено поставить вокруг статуи забор.

TT Photo: Johan Nilsson pic.twitter.com/cNcqFUNsIq — Radio Sweden (@radiosweden) December 12, 2019

Болельщики «Мальмё» начали издеваться над статуей воспитанника и легенды клуба, поскольку Златан Ибрагимович недавно стал совладельцем другой шведской команды — «Хаммарбю». Ранее сообщалось, что фанаты «Мальме» пытались сжечь памятник.

Сам Златан Ибрагимович покинул «Мальмё» в 2001 году, за команду он забил 18 мячей.