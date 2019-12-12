Стало известно, в каком составе сборная России по хоккею сыграет против команды Швеции на Кубке Первого Канала. Информация появилась в официальном «Твиттере» сборной России.

Место в воротах займет Александр Самонов, на скамейке матч проведет Илья Сорокин.

Первая пятерка: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачёв — Кирилл Капризов.

Вторая пятерка: Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Владимир Ткачёв — Антон Бурдасов.

Третья пятерка: Андрей Миронов — Алексей Марченко, Александр Барабанов — Кирилл Семёнов — Дамир Жафяров.

Четвертая пятерка: Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов/Богдан Якимов.

Напомним, игра России со Швецией пройдет сегодня, 12 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени.