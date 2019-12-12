Украинский футболист Андрей Воронин высказал свое мнение по поводу вылета петербургского «Зенита» из Лиги чемпионов.

По мнению Воронина, последние игры в группе ЛЧ очень трудно даются командам, которые уже ушли на перерыв в чемпионате. «У футболистов уже начался отпуск. Многие разъехались и мыслями уже в Дубае или на Мальдивах, а тут еще последняя игра», — сказал Воронин, отметив, что такое случается не первый раз.

По мнению футболиста, в ситуации с «Зенитом» мало кто представлял, что команда займет четвертое место, в худшем случае рассчитывали на Лигу Европы. «У «Зенита» было превосходное положение в таблице, команда с амбициями, такового уровня и бюджета обязана была выходить в 1/8 финала», — заключил Воронин, подчеркнув разницу в игре команды в национальном чемпионате и в еврокубках.

Напомним, в последнем туре «Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 3:0 и вылетел из еврокубков.