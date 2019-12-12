Российский теннисист Даниил Медведев начал встречу против немца Яна-Леннарда Штруффа в рамках выставочного турнира Diriyah Tennis Cup. Турнир проходит в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Спортсмены трижды ранее встречались на корте. Все три раза победа оставалась за представителем России.

Этот матч станет первым для Даниила Медведева на турнире. Последний раз он выходил на корт в первом круге «Мастерса» в Париже в ноябре 2019 года.

Победитель пары Медведев — Штруфф встретится с лучшим теннисистом противостояния Люка Пуй — Давид Гоффен.

В другой части сетки за выход во второй круг соревнований между собой сыграют итальянец Фабио Фоньини и американец Джон Иснер, а также представитель Швейцарии Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис.

Напомним, согласно правилам турнира, проигравшие в первом раунде теннисисты не вылетают с турнира, а продолжают бороться между собой. Они проведут свои полуфинал и финал за утешительный приз.