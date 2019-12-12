Футбольный клуб «Краснодар» начал встречу с испанским «Хетафе» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Игра проходит на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в пригороде Мадрида.

На матч назначили бригаду арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогают ему на линии ассистенты Ян Зайдель и Маркус Хеккер,четвертый арбитр встречи — Сёрен Шторкс.

В Испанию «Краснодар» вылетел с восьмичасовым опозданием из-за тумана.

Сейчас «Краснодар» и «Хетафе» имеют равное количество очков — по девять, именно в этом противостоянии определится второй участник плей-офф Лиги Европы от данной группы. Ничья не устраивает российскую команду, поскольку на домашнем стадионе «Краснодар» проиграл «Хетафе» и по личным встречам не сможет опередить испанскую команду в таблице.